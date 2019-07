Finlogic, prosegue strategia M&A e rileva System Code

Finlogic

(Teleborsa) - La controllata di, Tecmark, ha sottoscritto la proposta irrevocabile per l’acquisizione del 100% della società System Code.ed è condizionato ad alcune clausole sospensive ed al rilascio delle dichiarazioni e garanzie previste. Il prezzo di acquisto è definito in Euro 650.000 di cui Euro 400.000 al closing e la rimanente quota ripartita in 3 earn-out da pagarsi alle scadenze di 30 giorni dalla chiusura degli esercizi 2019-2020-2021 al verificarsi di definiti target di Ebitda.Ad esito dell’operazione, l’attuale management della System Code continuerà in via esclusiva la propria attività in favore della società per almeno 4 anni dalla data del closing.Finlogic è una società attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti.