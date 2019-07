Mercati europei in stand-by

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee in attesa del Job Report USA . Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.L'è sostanzialmente stabile su 1,127. L'mantiene la posizione su 1.414,3 dollari l'oncia. Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta con un calo dell'1,33%.Giù lo, che scende a +203 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,64%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,32%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,25%.; sulla stessa linea il, che continua la giornata a 24.091 punti. Senza direzione il(+0,01%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Buona la performance a Milano dei comparti(+0,71%) e(+0,51%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,12%),(-0,63%) e(-0,59%).di Milano, troviamo(+0,97%),(+0,95%),(+0,75%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,79%),(+4,96%),(+2,81%) e(+2,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,21%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%.