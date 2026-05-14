Corrono i mercati europei: a Milano spiccano Stellantis, Stm e A2A

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.
A Piazza Affari
bene A2A
dopo i conti
. Il listino principale è guidato da Stellantis
su ipotesi di nuove partnership
per la produzione negli stabilimenti sottoutilizzati e STMicroelectronics
in scia alle crescenti aspettative
sul settore a livello gloable.
Intanto al summit di Pechino Xi Jinping
ha avvertito Trump che Taiwan
è "il tema più importante nelle relazioni tra Cina
e Stati Uniti
" e che, se gestita male, potrebbe portare i due Paesi "a uno scontro o addirittura a un conflitto". Xi ha elogiato i progressi nei colloqui commerciali
, ribadendo che in una guerra dei dazi "non ci sarebbero vincitori". Taiwan ha risposto che Pechino "rappresenta l'unico vero rischio per la pace e la stabilità dell'area".
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.694,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +72 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,80%. Tra i mercati del Vecchio Continente
buona performance per Francoforte
, che cresce dell'1,25%, giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,36%, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,68%.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,85%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.466 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+1,2%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,19%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo A2A
(+3,28%), Stellantis
(+3,24%), STMicroelectronics
(+2,66%) e Poste Italiane
(+1,96%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Snam
, che ottiene -1,34%.
Deludente ENI
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Nexi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+9,03%), LU-VE Group
(+6,44%), WIIT
(+5,20%) e Cembre
(+4,37%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries
, che prosegue le contrattazioni a -2,21%.
Discesa modesta per Pharmanutra
, che cede un piccolo -1,22%.
Pensosa De' Longhi
, con un calo frazionale dell'1,09%.
Tentenna Ariston Holding
, con un modesto ribasso dello 0,81%.