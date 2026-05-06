Borse europee toniche con speranze di pace in Iran

(Teleborsa) - La Borsa milanese è tonica insieme agli altri principali listini europei
, che mostrano buoni guadagni. A sostenere i mercati contribuiscono i risultati trimestrali migliori delle attese
da una sponda all'altra dell'Atlantico e, il ridimensionamento dei prezzi del greggio
, sulla scia dell'allentamento delle tensioni in Medio Oriente
. Gli investitori hanno accolto con favore le dichiarazioni da USA e Iran di un progresso nei negoziati, sebbene lo Stretto di Hormuz risulti ancora chiuso.
Sul mercato valutario, l'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Pioggia di acquisti sull'oro
che sta portando a casa un guadagno del 2,41%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 101 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +77 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,80%. Nello scenario borsistico europeo
in evidenza Francoforte
, che mostra un forte incremento dell'1,71%, Londra
avanza dell'1,14%, e si muove in territorio positivo Parigi
, mostrando un incremento dell'1,02%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,19%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 51.580 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, svetta Amplifon
che segna un importante progresso del 7,84%.
Vola Lottomatica
, con una marcata risalita del 4,40% forte dei risultati trimestrali
annunciati prima dell'avvio del mercato.
I conti del primo trimestre
sostengono anche Leonardo
che registra un rialzo del 2,93%.
Bilancio decisamente positivo per Unicredit
, che vanta un progresso del 2,42%, all'indomani di una trimestrale
premiata dal mercato.
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI
, che continua la seduta con -2,27%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Webuild
(+3,42%), Credem
(+3,25%), Maire
(+2,38%) e Cembre
(+2,15%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su RCS
, che prosegue le contrattazioni a -0,72%.
Sostanzialmente debole SOL
, che registra una flessione dello 0,71%.