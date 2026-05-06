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Borse europee toniche con speranze di pace in Iran

Continua a pieno ritmo la stagione delle trimestrali

Commento, Finanza, Spread
Borse europee toniche con speranze di pace in Iran
(Teleborsa) - La Borsa milanese è tonica insieme agli altri principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. A sostenere i mercati contribuiscono i risultati trimestrali migliori delle attese da una sponda all'altra dell'Atlantico e, il ridimensionamento dei prezzi del greggio, sulla scia dell'allentamento delle tensioni in Medio Oriente. Gli investitori hanno accolto con favore le dichiarazioni da USA e Iran di un progresso nei negoziati, sebbene lo Stretto di Hormuz risulti ancora chiuso.

Sul mercato valutario, l'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Pioggia di acquisti sull'oro che sta portando a casa un guadagno del 2,41%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 101 dollari per barile.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +77 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,80%.

Nello scenario borsistico europeo in evidenza Francoforte, che mostra un forte incremento dell'1,71%, Londra avanza dell'1,14%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell'1,02%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,19%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 51.580 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Amplifon che segna un importante progresso del 7,84%.

Vola Lottomatica, con una marcata risalita del 4,40% forte dei risultati trimestrali annunciati prima dell'avvio del mercato.

I conti del primo trimestre sostengono anche Leonardo che registra un rialzo del 2,93%.

Bilancio decisamente positivo per Unicredit, che vanta un progresso del 2,42%, all'indomani di una trimestrale premiata dal mercato.

I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -2,27%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Webuild (+3,42%), Credem (+3,25%), Maire (+2,38%) e Cembre (+2,15%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su RCS, che prosegue le contrattazioni a -0,72%.

Sostanzialmente debole SOL, che registra una flessione dello 0,71%.
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