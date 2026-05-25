Borse europee in rialzo con speranze accordo USA-Iran

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, spinti dalla speranza di un'intesa tra USA e Iran sulla tregua. Le principali piazze del Vecchio Continente sono orfane oggi della borsa di Londra e Wall Street per chiuse per festività.



Lieve aumento per l' euro / dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,36%. L' Oro , in aumento (+1,38%), raggiunge 4.568 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,19 dollari per barile, in netto calo del 5,60%.



Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,66%.



Nello scenario borsistico europeo in luce Francoforte , con un ampio progresso dell'1,35%, andamento positivo per Parigi , che avanza di un discreto +1,45%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,02%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,03%.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+6,27%), Avio (+4,96%), Amplifon (+4,20%) e DiaSorin (+4,09%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI , che ottiene -1,93%.



Discesa modesta per STMicroelectronics , che cede un piccolo -1,12%.



Pensosa Tenaris , con un calo frazionale dello 0,87%.



Tentenna Leonardo , con un modesto ribasso dello 0,67%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+6,75%), BFF Bank (+5,08%), Webuild (+4,52%) e Cementir (+3,29%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico , che prosegue le contrattazioni a -2,39%.



Giornata fiacca per Cembre , che segna un calo dell'1,46%.



Piccola perdita per Technoprobe , che scambia con un -0,75%.

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