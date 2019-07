Giglio vola in Borsa: definiti contratti per conferimento area media in Vertice 360

Giglio Group

(Teleborsa) -S.p.A.,, SA () - società di diritto spagnolo quotata sulla Borsa di Madrid (VTSG), operante nel settore digitale, cinematografico, radiotelevisivo - e, società con base a Madrid attiva nella gestione di partecipazioni azionarie, hanno stipulato i documenti contrattuali che regolano i termini e le condizioni dela fronte di un aumento di capitale riservato del valore nominale di Euro 1.136.363,64 con emissione di n. 1.136.363.636 azioni, rappresentative, alla data del perfezionamento dell’operazione, di, quale valore complessivo stimato delle n. 1.136.363.636 azioni Vertice 360 (prezzo di sottoscrizione Euro 0,011 per azione) da emettersi in favore di Giglio Group. I documenti contrattuali prevedono inoltre l’accollo da parte di Vertice 360 di una posizione debitoria di 2.500.000 Euro nei confronti di un fornitore strategico della Divisione Media.L’operazione si inserisce all'interno delle nuove linee strategiche rese note al pubblico in data 5 febbraio 2019 e si pone in piena coerenza con le attività di dismissione degli asset non-core avviate dal novembre 2018 e con il nuovo piano industriale 2019-2021 presentato nello scorso mese di marzo durante la Star Conference di Borsa Italiana."In questi quasi 4 mesi, i due Gruppi hanno già cominciato a lavorare insieme per individuare tutte le sinergie possibili per poter valorizzare al massimo quanto Giglio è stato capace di creare e gestire in questi anni e che il gruppo Vertice sarà in grado ancora di più di dare lustro", ha dichiarato, Chairman e CEO di Giglio Group.