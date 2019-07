Atlantia sì, ma non da sola nella Newco Alitalia

(Teleborsa) -. Se da un lato è chiaro che, capocordata dell’offerta vincolante, e Ministero dell’Economia si riserveranno il 50,01% delle quote, come pure checonferma la sua presenza al 15%, il restante 34,99%Tuttavia, se anche tutti fossero d’accordo,. Nel senso che l’intera operazione richiede tempi certamente più lunghi per essere perfezionata.. Il rischio è che la nascita della Newco Alitalia, in attesa di mettere a punto una strategia che possa contribuire a realizzare utili. Difficile che ciò possa avvenire senza scelte razionali.