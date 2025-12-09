Indonesia, Eni annuncia importante scoperta di gas nel Bacino del Kutei

(Teleborsa) - Eni
annuncia una significativa scoperta di gas nel pozzo esplorativo Konta-1
, perforato nel PSC Muara Bakau, nel Bacino di Kutei
, a circa 50 km dalla costa del Kalimantan Orientale in Indonesia
. Le stime preliminari indicano un volume scoperto di 17 miliardi di metri cubi
(Gmc) di gas in posto con un potenziale
ulteriore superiore a 28 miliardi
di metri cubi.
Konta-1 è stato perforato fino a una profondità di 4.575 metri
in 570 metri di profondità d’acqua, incontrando gas in quattro distinti reservoir di sabbia
di età miocenica, caratterizzati da buone proprietà petrofisiche e sottoposti a un’ampia campagna di acquisizione dati. Un test di produzione
del pozzo (DST) è stato eseguito con successo in uno dei reservoir e ha prodotto fino a 900.000 metri cubi al giorno
(mc/g) di gas e circa 700 barili al giorno
(bbld) di condensato. Sulla base dei risultati del DST, si stima che il pozzo abbia un potenziale per una portata complessiva multi-reservoir fino a 2,2 milioni di mc/g di gas e circa 1.600 bbld di condensato.
La scoperta di Konta si trova vicino a infrastrutture esistenti e adiacente a scoperte già effettuate
, offrendo significative sinergie in termini di sviluppo; opzioni per uno sviluppo accelerato sono già allo studio. La scoperta rafforza inoltre la fiducia nella prosecuzione della campagna esplorativa pianificata, che prevede la perforazione di altri 4 pozzi nel 2026 nel Bacino del Kutei
.
La scoperta Konta-1
si trova nel PSC Muara Bakau, di cui Eni
è l’operatore e detiene una partecipazione dell’88,334%,
mentre Saka Energi detiene il restante 11,666%.Muara Bakau fa parte dei 19 blocchi
, 14 in Indonesia e 5 in Malesia che saranno gestiti da una società a controllo paritetico (NewCo) tra Eni e PETRONAS
. La NewCo combinerà portafogli complementari, competenze tecniche e finanziarie e un’esperienza regionale consolidata per generare valore a lungo termine, garantire eccellenza operativa
e promuovere la leadership nella transizione energetica nell’area del Sud-Est asiatico, con un piano di investimenti superiore ai 15 miliardi di dollari
nei prossimi cinque anni. Questo investimento sosterrà lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti
e la perforazione di 15 pozzi esplorativi
, con l’obiettivo di sviluppare circa 3 miliardi di barili equivalenti di petrolio (boe) di riserve scoperte e sbloccare un potenziale esplorativo stimato in 10 miliardi di boe non rischiati. La chiusura dell’operazione è prevista nel corso del 2026.