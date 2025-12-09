Milano 10:56
43.669 +0,54%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 10:56
9.650 +0,05%
Francoforte 10:56
24.151 +0,44%

Indonesia, Eni annuncia importante scoperta di gas nel Bacino del Kutei

Energia, Finanza
Indonesia, Eni annuncia importante scoperta di gas nel Bacino del Kutei
(Teleborsa) - Eni annuncia una significativa scoperta di gas nel pozzo esplorativo Konta-1, perforato nel PSC Muara Bakau, nel Bacino di Kutei, a circa 50 km dalla costa del Kalimantan Orientale in Indonesia. Le stime preliminari indicano un volume scoperto di 17 miliardi di metri cubi (Gmc) di gas in posto con un potenziale ulteriore superiore a 28 miliardi di metri cubi.

Konta-1 è stato perforato fino a una profondità di 4.575 metri in 570 metri di profondità d’acqua, incontrando gas in quattro distinti reservoir di sabbia di età miocenica, caratterizzati da buone proprietà petrofisiche e sottoposti a un’ampia campagna di acquisizione dati. Un test di produzione del pozzo (DST) è stato eseguito con successo in uno dei reservoir e ha prodotto fino a 900.000 metri cubi al giorno (mc/g) di gas e circa 700 barili al giorno (bbld) di condensato. Sulla base dei risultati del DST, si stima che il pozzo abbia un potenziale per una portata complessiva multi-reservoir fino a 2,2 milioni di mc/g di gas e circa 1.600 bbld di condensato.

La scoperta di Konta si trova vicino a infrastrutture esistenti e adiacente a scoperte già effettuate, offrendo significative sinergie in termini di sviluppo; opzioni per uno sviluppo accelerato sono già allo studio. La scoperta rafforza inoltre la fiducia nella prosecuzione della campagna esplorativa pianificata, che prevede la perforazione di altri 4 pozzi nel 2026 nel Bacino del Kutei.

La scoperta Konta-1 si trova nel PSC Muara Bakau, di cui Eni è l’operatore e detiene una partecipazione dell’88,334%, mentre Saka Energi detiene il restante 11,666%.

Muara Bakau fa parte dei 19 blocchi, 14 in Indonesia e 5 in Malesia che saranno gestiti da una società a controllo paritetico (NewCo) tra Eni e PETRONAS. La NewCo combinerà portafogli complementari, competenze tecniche e finanziarie e un’esperienza regionale consolidata per generare valore a lungo termine, garantire eccellenza operativa e promuovere la leadership nella transizione energetica nell’area del Sud-Est asiatico, con un piano di investimenti superiore ai 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Questo investimento sosterrà lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi, con l’obiettivo di sviluppare circa 3 miliardi di barili equivalenti di petrolio (boe) di riserve scoperte e sbloccare un potenziale esplorativo stimato in 10 miliardi di boe non rischiati. La chiusura dell’operazione è prevista nel corso del 2026.
Condividi
```