Atlantia, titolo accelera. Tra i migliori nel FTSE MIB

Atlantia

FTSE MIB

gestore della più estesa rete autostradale europea

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,32% sui valori precedenti, ampliando la performance rispetto all'avvio.Il CdA ha dato mandato all'AD Giovanni Castellucci di valutare il piano di salvataggio di Alitalia . Ignorata Standard & Poor’s che ha posto in CreditWatch negativo i rating di Atlantia, Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,92%, rispetto a +0,52% del).Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,77 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,1.