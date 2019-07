PMI, Cgia: prestiti in calo del 2,3%

(Teleborsa) -rispetto allo stesso periodo del 2018 e un. È l'allarme lanciato dall'Ufficio Studi delladi Mestre che ricorda come il"Dal 2012, come sottolinea la Banca d'Italia nella sua ultima Relazione annuale, il volume dei prestiti alle aziende con meno di 20 addetti è sceso costantemente", commenta il coordinatore dell'Ufficio studiSecondo Zabeo, ciò è dovuto "solo in parte alla qualità della domanda e al livello di rischiosità di questi soggetti. Anche a parità di rischio, infatti, i"."Quando una micro impresa si rivolge ad una banca per ottenere un finanziamento, nella stragrande maggioranza dei casi quest'ultimo ha una dimensione economica molto contenuta", ricorda il segretarion che sottolinea i costi fissi molto elevati, spesso richiesti solo per redigere l'istruttoria e che riducono al minimo i margini di profitto."Questa è la ragione che ha spinto molte banche, soprattutto di livello nazionale, a chiudere i rubinetti del credito alle micro aziende.", continua Mason.Il danno per le PMI sarebbe doppio: secondo l'Ufficio studi della CGIA, infatti, non è da escludere che, sempre molto disponibili a "soccorrere" chi si trova a corto di liquidità.Il problema, ricorda la CGIA, riguarda in particolare le(edili, dipintori, elettricisti, idraulici, installatori impianti, serramentisti, etc.), che, con l'entrata in vigore del"rischiano di subire un ulteriore danno economico"."Le disposizioni previste dall’art. 10, infatti, stabiliscono che i privati, in alternativa alle detrazioni Irpef del 65 e del 50 per cento, possono cedere gli sgravi fiscali all'azienda a cui hanno affidato i lavori di riqualificazione energetica e/o di riduzione del rischio sismico, usufruendo di uno sconto molto generoso sulla fattura da onorare", ricorda l'Ufficio Studi rilevando che solo le grandi aziende, che dispongono di liquidità, possono reggere il peso fiscale dei lavori di riqualificazioni.Per questo la CGIA nei giorni scorsi ha inviato una nota all'Antitrust, segnalando che questa, avvantaggiando quelli di maggiori dimensioni ed elevata capacità finanziaria", mettendo in difficoltà un comparto che tra dipintori, edili, serramentisti, installatori, elettricisti e idraulici conta in Italia poco più di 625 mila aziende, di cui il 70% circa ad alta vocazione artigiana.