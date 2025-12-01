Milano 12:05
42.951 -0,94%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:05
9.708 -0,13%
Francoforte 12:05
23.516 -1,34%

Unione Europea, PMI manifatturiero in novembre

Unione Europea, PMI manifatturiero in novembre pari a 49,6 punti, in calo rispetto al precedente 50 punti (la previsione era 49,7 punti).
