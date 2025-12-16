Milano 17:35
PMI manifatturiero USA in dicembre

PMI manifatturiero USA in dicembre
USA, PMI manifatturiero in dicembre pari a 51,8 punti, in calo rispetto al precedente 52,2 punti (la previsione era 52 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
