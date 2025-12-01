Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:44
25.421 -0,06%
Dow Jones 19:44
47.561 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

USA, PMI manifatturiero in novembre

USA, PMI manifatturiero in novembre pari a 52,2 punti, in calo rispetto al precedente 52,5 punti (la previsione era 51,9 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
