FMI, Lagarde lascerà il 12 settembre

(Teleborsa) -. Lo ha comunicato la stessa direttrice dell'istituto, con una nota, ripresa anche dal suo profilo Twitter."Mi sono incontrata con il Consiglio esecutivo e ho presentato le mie dimissioni dal Fondo con effetto dal 12 settembre 2019", si legge nella nota in cui specifica che la decisione, presa in accordo con il board per il "miglior interesse dell'istituto", permetterà di. Al momento, il numero uno ad interim del Fondo restaIn considerazione di quanto sopra, e dopo essermi consultata con il Comitato etico del Consiglio, ho deciso di lasciare le mie funzioni di amministratore delegato del Fondo monetario internazionale durante il periodo di nomina", ha aggiunto Lagarde sul suo profilo Twitter.con lo staff devoto di questa istituzione", ha concluso."Vorremmo esprimere il", ha dichiarato l'FMI con una nota di ringraziamento per Lagarde in cui ha sottolineato la"Sotto la sua guida, il Fondo ha aiutato con successo i suoi membri ad affrontare una serie complessa e senza precedenti di problemi, incluso l'impatto della", ha ricordato l'istituto di Washington che ora "avvierà prontamente la procedura di selezione del prossimo direttore generale".