Immobili pubblici, al via il piano straordinario di vendite: beni per 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Con la pubblicazione in Gazzetta è ufficialmente- previsto dalla Legge di Bilancio 2019 - per un: obiettivo, specifica il Mef, conseguire introiti per 950 milioni nel 2019 e per 150 milioni nel 2020 e nel 2021.Secondo quanto indicato dal Tesoro, gli effetti positivi del piano saranno diversi: da una parte ci sarà sicuramente l'; dall'altra anche la possibilità, ricorda il Mef, "cambiando la proprietà e la destinazione d'uso di alcuni edifici, die avere quindi ricadute positive per investimenti e occupazione all'economia locale e nazionale".È prevista, spiega il Mef, l'implementazione di strumenti diversificati di cessione e valorizzazione degli immobili che verranno attuati dai diversi soggetti coinvolti nel piano.L'Agenzia del Demanio ha individuato 4, non utilizzati per finalità istituzionali, con un valore pari a 420 milioni, le cui: è infatti prevista entro luglio la pubblicazione dei primi bandi di vendita, tramite asta pubblica rivolta a investitori e cittadini, che interesseranno circa 90 immobili di quelli inseriti nella lista allegata al decreto.Sono inoltre, che vengono dismessi attraverso avvisi e bandi di gara regionali, nonché - specifica il Mef - trattative dirette laddove previsto dalla normativa (ad esempio nei casi di quote indivise o fondi interclusi). Complessivamente quindi l'Agenzia del Demanio procederà all'alienazione diretta di 1.600 immobili per un valore complessivo di 458 milioni.