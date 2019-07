Boccia: "Riduzione del cuneo fiscale e infrastrutture sono le priorità"

(Teleborsa) - Lasono le vere priorità del Paese in vista della prossima manovra di bilancio e il governo non può più attendere. È il passaggio chiave dell'intervista del presidente di Confindustriarilasciata a La Stampa.Secondo il numero uno degli industriali italiani, non è solo il suo comparto a chiederlo, ma "".Anche per questo Boccia chiede al governo di non perdere più tempo, sottolineando che "" a cui serve "meno debito, meno deficit e più crescita".Sulla polemica per la riunione con il ministro dell'Interno Matteo Salvini il numero uno di Confindustria chiarisce che le associazioni sono "corpi intermedi dello Stato, non partiti politici., così come quando ci invitano le forze dell'opposizione, siamoper esprimere le nostre proposte e le nostre idee".L'occasione dell'incontro al Viminale è stata l'occasione per, alleggerendolo a vantaggio dei lavoratori, e sulle, varando unaprendo tutti i cantieri pronti a partire con risorse in gran parte già' disponibili e prestando molta attenzione al dato temporale", cioè, chiarisce Boccia, "in quanto tempo facciamo le cose che diciamo"."Su questi due punti- infrastrutture e cuneo, che arriva fino al 120% di quanto finisce in tasca al lavoratore - conclude il presidente degli industriali - abbiamo registrato il consenso unanime di tutte e 43 le organizzazioni presenti".