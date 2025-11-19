TJX Companies, trimestre in forte crescita e alza previsioni su utile per azione FY2026

TJX Companies

(Teleborsa) -, leader nella vendita al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa a prezzi scontati negli Stati Uniti e nel mondo, ha annunciato oggi i risultati di vendita e operativi per ilIldel terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 è stato di 15,1 miliardi di dollari, con un aumento del 7% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2025. Lesono aumentate del 5%. L'è stato di 1,4 miliardi di dollari e l'è stato di 1,28 dollari, in aumento del 12% rispetto a 1,14 dollari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2025., ilè stato di 42,6 miliardi di dollari, con un aumento del 7% rispetto ai primi nove mesi dell'anno fiscale 2025. Lesono aumentate del 4%. L'è stato di 3,7 miliardi di dollari. L'è stato di 3,30 dollari, in aumento del 9% rispetto ai 3,03 dollari dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2025.Durante il trimestre, TJX haattraverso riacquisti di azioni (594 milioni) e dividendi (472 milioni)."Sono estremamente soddisfatto della nostra performance nel terzo trimestre e dell’eccellente esecuzione del nostro modello di business off-price da parte dei nostri team in tutta la Società," ha dichiarato. "Vendite, margine di profitto ante imposte e utili per azione hanno tutti."TJX ha aggiornato le previsioni per il quarto trimestre e l'intero anno fiscale 2026, precisando che "presuppongono che l'attuale livello di dazi sulle importazioni negli Stati Uniti al 19 novembre 2025 rimanga in vigore per il resto dell'anno" e che "la Società possa continuare a compensare la pressione prevista dai dazi nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2026".Per il, la Società continua a prevedere un aumento delledel 2%-3%, un margine dicompreso tra l'11,7% e l'11,8% e uncompreso tra 1,33 e 1,36 dollari.Per l', la Società prevede ora un aumento delledel 4%. La Società sta aumentando le sue previsioni diall'11,6%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'11,5% dell'anno precedente. La Società sta inoltre aumentando le sue previsioni di, che si attesteranno tra 4,63 e 4,66 dollari, il che rappresenterebbe un aumento del 9% rispetto ai 4,26 dollari dell'anno precedente.