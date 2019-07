ENI premia l’innovazione nell'energia: nominati i vincitori dell'ENI Award 2019

ENI

(Teleborsa) -rende noti i nomi dei ricercatori e scienziati vincitori della dodicesima edizione di ENI Award,. Ha lo scopo di promuovere un migliore utilizzo delle fonti energetiche e stimolare le nuove generazioni di ricercatori nel loro lavoro, a testimonianza dell'importanza che ENI dà alla ricerca scientifica e all’innovazione., uno dei tre riconoscimenti principali che premia le migliori innovazioni nel settore degli idrocarburi per la decarbonizzazione del sistema energetico,, che ha sviluppato processi catalitici innovativi per la conversione di biomasse a carburanti e prodotti chimici, incrementando la resa mediante l’ottimizzazione delle condizioni di reazione. Tra i nuovi processi sviluppati, la conversione di uno zucchero (il fruttosio) ad un composto da cui è possibile ottenere biomateriali che possono essere utilizzati in alternativa a comuni materiali plastici di origine fossile., per ricerche sulle fonti di energia rinnovabile e sullo stoccaggio di energia,, che hanno sviluppato un nuovo tipo di batterie molto più economiche e con caratteristiche innovative rispetto a quelle attualmente in uso. Queste batterie hanno vari vantaggi: lunga durata e una rapida risposta.Infine,, la cui ricerca di successo riguarda il campo della catalisi. Metalli quali Ferro e Cobalto possono sostituire i metalli nobili (Platino, Rodio, Palladio, ecc.) utilizzati nelle reazioni catalitiche per la produzione di medicine e prodotti di consumo, con ricadute positive economiche ed ambientali. Recentemente Chirik ha scoperto che i catalizzatori al Ferro da lui sviluppati sono in grado di riciclare il butadiene aprendo la strada a futuri sviluppi nel campo delle mitigazioni dell’impatto ambientale delle plastiche tradizionali.