FERROVIENORD, Castellanza: inaugurata velostazione da 35 posti

(Teleborsa) - Inaugurata questa mattina, giovedì 18 luglio, la nuovarealizzata dapresso la stazione di Castellanza alla presenza del Presidente die deldella Città di Castellanza,la nuovaIn grado di accoglierela struttura – ad accesso gratuito - è in grado di garantire laagli utenti e sarà accessibile tramite le(tessera Itinero e Io viaggio).- "In linea con le direttive del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica - dichiara il Presidente di FERROVIENORD– vogliamo favorire lo sviluppo dell’intermodalitàMettere a disposizione gratuitamente uno spazio recintato, sorvegliato e protetto è il modo migliore per- "Ringrazio FERROVIENORD per aver realizzato anche a Castellanza una velostazione, spiega il Sindaco MirellaL’inaugurazione di oggi è unrispetto all’auto privata per raggiungere la stazione. Il fatto che siaè importante per favorire lo sviluppo sul territorio cittadino, sempre più congestionato dal traffico, di unaUn servizio in più per i pendolari che ora potranno lasciare le loro biciclette in un luogo sicuro. Infatti, oltre al sistema di accesso con tessera di trasporto, l’area è videosorvegliata, dotata die di