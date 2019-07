Il Ministro Toninelli visita la Torre ENAV di Palermo

ENAV

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiha visitato la. Durante la visita il Presidentee il Chief Operating Officerhanno avuto la possibilità di esporre le tecnologie in utilizzo e gliNel prossimo quinquennio sono infatti previsti investimenti peper realizzare, un nuovoe un nuovo, un fenomeno che consiste in una variazione improvvisa del vento in intensità e direzione che può interessare la fase di atterraggio."Siamo particolarmente lieti di aver ospitato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli nella nostra torre di controllo. - ha detto il Presidente di ENAV- Siamo convinti che grazie al lavoro congiunto di tutti gli attori istituzionali e industriali del settore e gli investimenti già pianificati, potremo continuare a garantire un eccellente servizio per le compagnie aeree e passeggeri visto l'importante aumento del traffico sull'aeroporto di Palermo e creando un volano per lo sviluppo del territorio."