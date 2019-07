Sirio sigla accordo per apertura punti Alice Pizza presso gli ospedali

Sirio

(Teleborsa) -ha firmato con, azienda proprietaria del marchio, un accordo quadro dinel canale ospedaliero.Alice Pizza è un’attività imprenditoriale nata nel mondo della pizza artigianale, fondata a Roma da Domenico Giovannini nel 1990. Dopo l’apertura di molti punti vendita in proprio, dal 2012 ha lanciato, sulla scia del grande successo commerciale e delle continue aperture dirette, l’per diffondere in Italia e all’estero la. Oggi Alice Pizza conta 169 punti vendita nel mondo (Italia, Spagna Malta e USA) tra diretti e in franchising.L’accordo quadro prevede il reciproco impegno in esclusiva per. Le location potranno essere individuate sia in ospedali dove Sirio è presente in virtù di gare già vinte - con corner dedicati alla pizza - sia in nuovi punti vendita, sempre nel canale ospedaliero. I singoli punti vendita che verranno aperti saranno regolati con appositi accordi di affiliazione commerciale (franchising) con Sirio in veste di franchisee.Contestualmente alla negoziazione dell’accordo è stato aperto eAlice Pizza gestito da Sirio presso l’azienda ospedaliera; location dove Sirio si era aggiudicata nel corso del 1° semestre 2019 la gara per la gestione del catering commerciale di un punto vendita.