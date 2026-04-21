Safilo sigla accordo di esclusiva per l'acquisizione di Spy+ e Serengeti

(Teleborsa) - Safilo Group annuncia oggi la sottoscrizione di un accordo di esclusiva con Bollé Brands finalizzato all’acquisizione di SPY+ e Serengeti, due iconici marchi statunitensi attivi nei segmenti sport/outdoor e dell’occhialeria di alta gamma.



Il perfezionamento dell’operazione proposta, spiega una nota, resta subordinato al completamento delle procedure di consultazione con gli organi competenti e alle consuete condizioni sospensive.



L’operazione si inserisce nella strategia già delineata da Safilo, orientata ad acquisizioni selettive di marchi in grado di rafforzare la presenza del Gruppo in segmenti ad alto potenziale di crescita, contribuendo all’ulteriore valorizzazione del portafoglio di marchi propri, che include Smith, Carrera, Polaroid e Blenders.



SPY+, marchio autentico e affermato nel mondo dello sport e degli occhiali da sole, rafforzerà ulteriormente il presidio di Safilo nei canali distributivi sport/outdoor, grazie alla forte complementarità con Smith. Il brand vanta una solida credibilità presso atleti e consumatori,

nonché una consolidata presenza nel canale direct-to-consumer.



Serengeti, forte di decenni di storia, rappresenterà per Safilo un asset chiave nel segmento dell’occhialeria di alta gamma, che si distingue per l’eccellenza delle lenti minerali e una solida eredità americana. Questi elementi ne sostengono un posizionamento premium all’intersezione tra lusso, innovazione e performance.



Nel 2025, SPY+ e Serengeti hanno registrato complessivamente vendite per circa 39 milioni di dollari.

Condividi

```