Devyani International, perdita in calo nel trimestre grazie alla crescita delle vendite comparabili di KFC

(Teleborsa) - Devyani International, operatore in India dei marchi KFC e Pizza Hut in franchising per Yum Brands, ha registrato una perdita trimestrale più contenuta nel periodo concluso il 31 marzo, sostenuta dalla crescita delle vendite nei punti negozi comparabili di KFC e dall’aumento dei ricavi, che hanno compensato l’incremento dei costi.



La perdita netta consolidata si è attestata a 100,4 milioni di rupie (circa 1,05 milioni di dollari), rispetto ai 147,4 milioni di rupie dello stesso periodo dell’anno precedente.



Il risultato arriva in un contesto difficile per il settore della ristorazione veloce in India, alle prese con una domanda urbana debole, che ha spinto le catene a fare maggiore affidamento su sconti, promozioni e menu a prezzo ridotto per sostenere i flussi di clientela.



Durante l’anno fiscale, Devyani ha aperto 217 nuovi punti vendita netti, portando il totale a 2.256 store a fine marzo.



I ricavi da attività operative sono cresciuti del 18,5% a 14,37 miliardi di rupie nel trimestre.



KFC India ha registrato una crescita delle vendite nei negozi comparabili del 4,9%, il miglior risultato degli ultimi 14 trimestri, con ricavi in aumento del 14,6% su base annua. Pizza Hut India, invece, ha segnato un calo dei ricavi del 3,5%, evidenziando la pressione sulla spesa discrezionale nel settore QSR.

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