Alerion acquista progetto eolico autorizzato Vallelunga in Sicilia da 48,8 MW

(Teleborsa) - Alerion Clean Power , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha perfezionato l'acquisizione del

100% del capitale sociale di Sirio Rinnovabili da BayWa r.e. Italia. Si tratta di una società titolare dei diritti per la realizzazione del progetto eolico onshore autorizzato denominato "Vallelunga", localizzato in Sicilia nei Comuni di Vallelunga Pratameno (CL), Sclafani Bagni (PA) e Valledolmo (PA).



Il progetto ha una potenza installata complessiva di 48,8 MW e una produzione netta annua stimata a regime pari a circa 120 GWh. Per la realizzazione dell'impianto sono stimati investimenti complessivi pari a circa 70 milioni di euro.



Con questa operazione "prosegue il percorso di crescita del Gruppo Alerion nel settore eolico, confermando la strategia di sviluppo selettivo, orientata a iniziative rinnovabili ad alta maturità autorizzativa e con elevata visibilità esecutiva", si legge in una nota.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash)

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