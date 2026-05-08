Predict si aggiudica la fornitura di 11 ecotomografi nella gara multilotto dell’ASL BAT

(Teleborsa) - Predict , PMI Innovativa attiva nel settore del medtech e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, si è aggiudicata in data odierna, attraverso la SBU Imaging, il Lotto 1 e il Lotto 3 della gara multilotto indetta dall’Azienda Sanitaria Locale BAT (Barletta-Andria-Trani) per la fornitura di 11 ecotomografi destinati alle sue varie Unità Operative e presso i suoi Distretti, per un importo complessivo di Euro 513.000.

Il luogo di esecuzione, spiega una nota, comprende i Presidi Ospedalieri di Andria, Barletta, Bisceglie e i Poliambulatori dei Distretti (codice NUTS ITF48).



Nello specifico, la Società si è aggiudica i seguenti lotti: Lotto 1 (progetto di acquisto “Potenziamento e rinnovamento delle dotazioni strumentali e tecniche per le sale operatorie”), che prevede la fornitura di 6 Ecotomografi Multidisciplinari di ultima generazione per le varie Unità Operative dell’ASL BAT comprensivo di un periodo di garanzia full risk di 24 mesi. Il lotto è finanziato mediante fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) PR Puglia 2021-2027 – Azione 8.4, per il potenziamento apparecchiature elettromedicali nelle Sale operatorie. Gli ecotomografi saranno destinati a Quartieri Operatori e Rianimazioni dell’ASL BAT. Lotto 3 (progetto di acquisto “Potenziamento degli screening oncologici presso le UU.OO. e i Poliambulatori dell’ASL BT”), che prevede la fornitura di 5 Ecotomografi Multidisciplinari con varie configurazioni per lo screening presso i Distretti dell’ASL BAT comprensiva di un periodo di garanzia full risk di 24 mesi. Il lotto è un finanziamento FSC - Potenziamento screening oncologici (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione). Gli ecotomografi saranno destinati a Distretti dell’ASL BAT.



"La Strategic Business Unit Imaging si conferma un’area dinamica, orientata alla crescita e proattiva nell’intercettare nuove opportunità di business. La recente gara ci consentirà di realizzare l’installazione di 11 dispositivi di diagnostica per immagini presso diverse Unità Operative e Distretti dell’ASL BAT. Grazie alla collaborazione con la SBU People Support di Predict, garantiremo un percorso completo che include supporto tecnico e assistenza qualificata, assicurando continuità operativa e massima efficienza delle apparecchiature installate. Questo risultato rappresenta un ulteriore traguardo sul territorio, dove siamo già presenti da anni con tutte le nostre Strategic Business Unit, e costituisce una conferma concreta della solidità e dell’affidabilità della nostra offerta", ha dichiarato Giuseppe Carella, Procuratore Speciale e Director della SBU Imaging di Predict.



L'ASL BAT è l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di BAT (Barletta, Andria, Trani), che garantisce un'ampia gamma di servizi sanitari a circa 400.000 persone attraverso servizi di assistenza primaria, medicina preventiva e comportamentale, strutture sanitarie sul territorio e ospedali.

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