Tenaris acquisirà la rumena Artrom Steel Tubes per 86 milioni di euro

(Teleborsa) - Tenaris , colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione da GLGH Steel, società statunitense, del 100% del capitale sociale di Artrom Steel Tubes, per un prezzo di acquisto complessivo di 86 milioni di euro, al netto di liquidità e debiti, incluso un livello normalizzato di capitale circolante. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per il quarto trimestre del 2026.



Artrom Steel Tubes è un produttore rumeno di tubi in acciaio e senza saldatura, con una capacità produttiva annua di acciaio di circa 450.000 tonnellate presso il suo stabilimento di Resi?a e una capacità di laminazione di tubi senza saldatura fino a 200.000 tonnellate presso il suo stabilimento di Slatina. Tenaris prevede che l'acquisizione amplierà la gamma di prodotti per tubazioni industriali e la presenza produttiva, rafforzando la sua capacità di servire i clienti nel segmento industriale europeo.

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