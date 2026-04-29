Milano 16:29
47.870 -0,35%
Nasdaq 16:29
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Dow Jones 16:29
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Londra 16:29
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Francoforte 16:29
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Apertura cantieri USA (MoM) in marzo

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Apertura cantieri USA (MoM) in marzo
USA, Apertura cantieri in marzo su base mensile (MoM) +10,8%, in aumento rispetto al precedente -3%.
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