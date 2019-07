Southwest Airlines in piattaforma NDC Exchange di SITA

(Teleborsa) -, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo,, provider IT di sistemi di distribuzione.(NDC), basato su XML, che è stato individuato da IATA come standard condiviso per l'ecosistema di distribuzione delle compagnie aeree, per favorire l'interoperabilità.: GDS, agenti di viaggio, aggregatori, agenzie online, travel management company.Consentendo la connessione API tra le compagnie aeree e i venditori, NDC Exchange collega in una rete neutrale e conveniente – anche dal punto di vista dei costi – molteplici canali di vendita.Attraverso NDC Exchange,. La compagnia aerea prevede di registrare le prime prenotazioni tramite NDC Exchange entro la fine dell'estate.NDC Exchange supporta vendita, prenotazione, flussi di servizi e consente la vendita di servizi ancillari fra diverse compagnie aeree, come anche fra aerolinee e venditori. Avvalendosi di un modello comune di dati, la rete normalizza i messaggi – indipendentemente dal modello o dalla struttura – e consente all'ecosistema di distribuzione di interoperare. Attraverso NDC Exchange le agenzie di viaggi possono inoltre accedere ai prodotti di diverse compagnie aeree, contenendo i costi.- ha detto- poiché la piattaforma consente alle compagnie aeree di accedere a venditori multipli da una sola connessione".: "Prenotando attraverso questo canale,, nello stile di Southwest che già conoscono e apprezzano".