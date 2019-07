TIM Brasil sigla accordo con Vivo per condivisione infrastrutture rete

TIM

(Teleborsa) -, controllata dalla spagnola, per la. Un accordo che replica il modello di quello siglato in Italia con Vodafone per il 5G e le torri TIM Brasil e Vivo hanno siglato un memorandum of understanding per la, secondo un modello di, condividendo la rete a 700 MHz nelle città con meno di 30 mila abitanti. Oggetto della collaborazione anche misure di efficienza e riduzione dei costi, in ultimi quelli di consumo di energia elettrica e di gestione dei siti.Le due società - precisa una nota - manterranno la loro indipendenza commerciale e di gestione clienti e l'alleanza non è volta a creare alcuna joint venture o partnership commerciale, né esclusività di relazione fra le parti.