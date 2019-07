Brexit, Johnson: "Addio all'UE il 31 ottobre senza se e senza ma"

(Teleborsa) -È il passaggio chiave del primo discorso da premier inglese di, da ora ufficialmente alla guida del governo inglese dopo l' addio di Theresa May Espletati i passaggi di rito, con la conferma dell'incarico dalle mani della Regina Elisabetta II, Johnson si insedia a Downing Street con un discorso chiaro e netto, soprattutto per quello che riguardama chiarendo cheIl neo premier ha dichiarato di voler dire no "ai pessimisti" che non credono "alla nostra capacità di onorare il mandato democratico" del referendum del 2016. ", chiarisce, assicurando che, nonostante manchino solo 99 giorni, la Brexit si farà "senza se e senza ma".Johnson è chiaro anche su un altro aspetto della vicenda:ma non esclusa tanto da dichiarare che "".Il discorso del neo premier è stato preceduto da quello, breve ed emozionato, di May che ha ringraziato lo staff e il popolo inglese, augurando "ogni successo a Boris".