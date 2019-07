Giustizia USA, pronta inchiesta per le "big" della Silicon Valley

Apple

Amazon

Google

Facebook

(Teleborsa) - Pronta un'inchiesta per i colossi della, da parte del. Nel mirino ci sarebberoL'indagine punta ad accertare se queste piattaforme, dopo aver raggiunto l'attuale forza di mercato, abbiano effettuatoa, ostacolare l'innovazione e le policy. In attesa dell'ufficializzazione della stangata da 5 miliardi nei confronti di Facebook sulla questione relativa alla privacy, la giustizia americana apre un'ampia indagine antitrust.L'indagine segna l'interesse per un settore che si è finora fatto le proprie regole su misura, secondo le autorità americane. L'obiettivo è una, in modo da assicurare che gli americani abbiano accesso a mercati in cui le aziende competono sulla base dei meriti e dei servizi offerti. Dopo il lancio di, la cryptovaluta di Facebook,Una nuova difficoltà pergià ai, per lo scetticismo mostrato dal Presidente nei confronti del patron. Perl'inchiesta rischia di rappresentare una distrazione, in un momento in cui l'azienda è già alle prese con lepost iPhone e con le