New York: Alphabet, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la Holding statunitense a cui fa capo Google
, che tratta in rialzo del 5,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Alphabet
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,35%, rispetto a -2,72% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Alphabet
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 306,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 292,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 320,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)