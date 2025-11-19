Milano 17:35
New York: Alphabet, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che tratta in rialzo del 5,80%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Alphabet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,35%, rispetto a -2,72% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di Alphabet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 306,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 292,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 320,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
