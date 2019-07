Ryanair forma piloti in Polonia

(Teleborsa) -ha avviato una nuova partnership di formazione con la scuola di volo internazionale, con sede in Polonia, per la fornitura di un programma di addestramento piloti con il tutorato del vettore irlandese. Questo nuovo programma di addestramento intensivo di 18 mesi offre ai piloti in formazione un percorso strutturato per conseguire la licenza che li renda pronti all’impiego sui velivoli Ryanair.I piloti tirocinanti saranno addestrati dagli istruttori di Bartolini Air e useranno le procedure della compagnia, muovendo così i primi passi per diventare piloti Ryanair. Nei prossimi 4 anni si stima chesaranno reclutati e addestrati da Bartolini Air negli aeroporti di Lodz e Olsztyn-Masuria per essere poi impiegati nell'Europa centrale e orientale, dove Ryanair Group conta 12 basi piloti e 5 in Polonia.