Iervolino Entertainment sbarca a Venezia con Waiting for the Barbarians

(Teleborsa) -, global production company,con ", film del regista e sceneggiatore colombiano Ciro Guerra.Il cast stellare è composto da Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson, mentre tra le interpreti femminili spicca Gana Bayarsaikhan, attrice e modella mongola conosciuta per i suoi ruoli in Wonder Woman ed Ex Machina."Essere in competizione alla 76ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con il nostro film "Waiting for the Barbarians" è un. -- Venezia è una vetrina fondamentale e prestigiosa per la nostra società, che ha una produzione rivolta quasi interamente al mercato internazionale. Abbiamo portato il business model delle major hollywoodiane in Italia e ne stiamo raccogliendo i frutti, ora intendiamo portare avanti e accelerare il nostro progetto di crescita con la quotazione su Aim Italia, prevista prima della pausa estiva.."IMDb, tra le fonti più autorevoli di informazioni relative al mondo del cinema, lo ha inserito inoltre tra icome miglior film per il 2020.