New York: calo per Live Nation Entertainment

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo
, in flessione del 2,89% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Live Nation Entertainment
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Live Nation Entertainment
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 125,3 USD con tetto rappresentato dall'area 129,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)