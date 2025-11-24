Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Migliori e peggiori
New York: calo per Live Nation Entertainment
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo, in flessione del 2,89% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Live Nation Entertainment rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Live Nation Entertainment suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 125,3 USD con tetto rappresentato dall'area 129,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
