New York: nuovo spunto rialzista per Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nella gestione di casino e alberghi
, in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caesars Entertainment
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Caesars Entertainment
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 19,63 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 20,73. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)