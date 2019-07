Piquadro, ok assemblea a bilancio e dividendo

Piquadro

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti diha approvato ile la, per un ammontare complessivo di euro 4 milioni.(record date il giorno 30 luglio 2019) mediante stacco della cedola n. 12 in data 29 luglio 2019.I soci hache rimarrà in caricae precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2022.Il nuovo consiglio, che viene confermato nel numero di, è composto da Marco Palmieri, Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli, Roberto Trotta, Paola Bonomo, Catia Cesari e Barbara Falcomer, candidati tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Piquadro Holding, titolare di complessive n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% delcapitale sociale avente diritto di voto in assemblea.L'assemblea ha inoltreNominato anche il, che rimarrà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2022.