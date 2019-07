STM alza il velo sui numeri del secondo trimestre

STM

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre conammontati a 2,17 miliardi di dollari. In termini sequenziali, i ricavi netti sono aumentati del 4,7%, 230 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance della Società.L’è pari a 830 milioni di dollari, pari a una diminuzione anno su anno dell’8,9%.L’e l’utile per azione dopo la diluizione sono diminuiti rispettivamente a 160 milioni di dollari e a 0,18 dollari rispetto ai 261milioni di dollari e 0,29 dollari fatti segnare nello stesso trimestre del 2018.. Per il terzo trimestre del 2019 la società prevede un aumento dei ricavi netti di circa il 15,3% su base sequenziale, più o meno 350 punti base; margine lordo intorno al 37,5%, più o meno 200 punti base., ha commentato: "In linea con le previsioni, nel secondo trimestre siamo tornati ad una crescita dei ricavi rispetto allo scorso trimestre. I ricavi sono infatti progrediti del 4,7%, più del 2,4% indicato come valore intermedio della nostra guidance, grazie soprattutto ai sensori di imaging specializzati, ai prodotti RF per moduli front end, ai MOSFET in carburo di silicio e ai prodotti digitali per il settore automotive, parzialmente controbilanciati dai dispositivi analogici general purpose, microcontrollori e prodotti per il settore automotive “tradizionale”. Abbiamo realizzato un margine operativo del 9,0%". Nel primo semestre del 2019 - continua Chery - abbiamo riportato risultati di vendita e redditività in linea con la nostra guidance per i trimestri e abbiamo proseguito con i nostri investimenti strategici., ci aspettiamo una. Questa crescita sarà sostenuta dai programmi già in corso con nostri clienti e da nuovi prodotti, in un contesto di mercato meno dinamico del previsto nel settore industriale e nel settore automotive 'tradizionale'. Il margine lordo dovrebbe attestarsi intorno al 37,5% come valore intermedio, includendo circa 140 punti base di oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva.di dollari.".