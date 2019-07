Giochi Preziosi rileva 100% spagnola Famosa

(Teleborsa) - Giochi Preziosi, gruppo italiano leader nel mercato del giocattolo tradizionale, ha perfezionato il closing per l’acquisizione del 100% di, che era controllata da Sun Partners Capital dal 2010.Beneficiando di un portafoglio di prodotti complementare,che operano nel mercato dei giocattoli tradizionali,Famosa apporta il valore dei marchi e prodotti propri quali Pinypon, Nenuco, The Bellies, Nancy, Barriguitas e Feber, mentre Giochi Preziosi, oltre a valorizzare i propri brands quali Cicciobello, Gormiti e le recenti acquisizioni di Trudi e Sevi, continuerà a massimizzare la propria capacità distributiva su scala europea di prodotti terzi.Anche dal punto di vista geografico i due Gruppi si presentano ad oggi fortemente complementari con Famosa che ricopre una posizione rilevante in Spagna, Portogallo e Messico e, parallelamente, Giochi Preziosi mantiene una posizione di rilievo in Italia, Francia, Regno Unito, Grecia e Turchia.mentre si avvieranno i progetti di integrazione dei processi operativi che si prevede possano terminare nel corso del 2020., che ha guidato il gruppo nel cambiamento del business model facendogli raggiungere i vertici del mercato spagnolo,