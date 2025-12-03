Madrid: in calo Enagas

società energetica spagnola

Enagas

Ibex 35

utility spagnola

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,51%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)