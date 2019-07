Fondazione FS, treni storici sulla Transiberiana d'Italia

(Teleborsa) -Sulla Sulmona-Isernia, ribattezzata appunto 'Transiberiana' per via delle abbondanti nevicate nel periodo invernale che la fanno somigliare alla linea che da Mosca raggiunge Vladivostok, ilalla scoperta dei piccoli borghi e delle tradizioni della zona.A bordo di carrozze d'epoca, trainate da una locomotiva diesel, si può rivivere l'atmosfera di quasi un secolo fa., sale a quota 1.268,82 metri sul livello del mare nella località di Rivisondoli-Pescocostanzo, per scendere a Castel di Sangro. Risale fino a San Pietro Avellana eIl 12 agosto infine partirà da Sulmonaper assistere in serata al Festival Internazionale del Folklore di Carpinone.