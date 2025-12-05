"Volontariato d'impresa": oltre 500 giornate di lavoro donate dalle persone Eni in Italia

(Teleborsa) - In occasione della Giornata Interazionale del Volontariato,celebra il superamento delle 500 giornate di lavoro donate dalle proprie persone presso enti del Terzo Settore, all'interno delLanciato da Eni nell'aprile 2025, il programma consente ai dipendenti Eni in Italia di effettuare fino a due giornate all'anno di volontariato retribuito dall'azienda. All'iniziativa, che vuole contribuire direttamente al benessere delle comunità locali e rafforzare le competenze personali e di team, hanno aderito 30 società del gruppo Eni.Associazione italiana dei cardiopatici congeniti bambini e adulti, Associazione italiana sclerosi multipla, Fondazione l'albero della vita, Fondazione ant Franco Pannuti - ets, Cefa - Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura, Coopi - Cooperazione internazionale fondazione, fondazione banco alimentare, Fondazione Francesca Rava - nph italia, Fondazione Maria Letizia Verga ente del terzo settore e Fondazione terre des hommes Italia. Con ciascuno di essi sono state individuate iniziative distribuite sul territorio nazionale, che spaziano dal fundraising, all'animazione di attività con minori, alla ristrutturazione degli spazi degli enti, all'aiuto nella preparazione di pacchi alimentari, tanto per citare alcune tra le varie possibilità offerte.Oltre a questa modalità, le persone di Eni possono scegliere di dedicare le proprie attività di volontariato ad Enti del Terzo Settore a propria scelta. A poco più di sei mesi dal lancio ufficiale dell'iniziativa,con due terzi delle giornate verso Enti Partner ed un terzo con Enti scelti autonomamente. Questi ultimi hanno superato le 80 diverse realtà impegnate in settori di intervento plurimi, tra cui assistenza sanitaria e sociale, cura degli animali, attività con le scuole e per minori, attività di soccorso, oltre che eventi speciali in occasione di festival culturali.In occasione della, inoltre, i dipendenti Eni avranno la possibilità di partecipare ad attività dedicate loro da parte di Fondazione Francesca Rava (a supporto della campagna In Farmacia con i Bambini), di AISM (per il fundraising a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla), di Albero della Vita (a supporto delle attività presso la struttura di accoglienza mamma-bambino di Milano) e della Fondazione Maria Letizia Verga (per attività di fundraising).L'iniziativa si inserisce nel solco deiche attribuiscono un valore importante alle persone e alle comunità locali, e mira a promuovere e valorizzare la partecipazione attiva e volontaria dei dipendenti alla vita della comunità anche durante l'orario di lavoro, in linea con il modello di business integrato dell'azienda, che promuove lo sviluppo sostenibile e la creazione di partnership di lungo termine per generare valore condiviso duraturo.