Sciopero generale al via: orari e fasce di garanzia nei trasporti

(Teleborsa) - Scatta lo, indetto dalla, che definisce la finanziaria. L'astensione dal lavoro, dalle fabbriche ai trasporti, ma sarà particolarmente sentito anche nella scuola e nella sanità.Lo sciopero è stato indetto dal sindacato confederale per, perper diree investire super, per vere politiche industriali e del terziario e per una"Lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati si sono trovati negli ultimi tre anni a pagare 25 miliardi di tasse in più a causa del drenaggio fiscale conseguente alla mancata indicizzazione dell’Irpef", denuncia la Cgil, che aggiunge "centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi che fuggono dall’Italia alla ricerca di un lavoro dignitoso e di una vita migliore. Questa è la situazione reale del Paese, che il Governo non fa assolutamente nulla per affrontare".Uno sciopero chefra il leader della Lega, che ha ironizzato sulla tempistica dello sciopero, che è statoe in una settimana corta per il Ponte dell'Immacolata. "Guarda caso su 24 scioperi generali, 17 sono di venerdì", ha affermato il titolare del MIT dal palco dell'Auditorium, dove si è tenuta la presentazione del Piano industriale di FS Italiane, aggiungendo che è "irresponsabile bloccare il Paese" e fare "una battaglia ideologica sulla pelle dei lavoratori". Per tutta risposta,si è schermito ed ha spiegato che lae convocare uno sciopero di venerdì "aiuta le persone a partecipare alle manifestazioni".Frattanto, ci si attende un, dove resteranno. Nell'ambito del Tresteranno fermi per 24 ore bus, tram e metro, esclusa Roma dove Atac ha già scioperato questa settimana e fatte salve le fasce di garanzia stabilite a livello locale: a Milano dalle 8.45 alle 15; a Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio; a Napoli dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.Nella circolazione dei treni non sarà garantita dalle 00.01 alle 21, fatti salvi i treni a lunga percorrenza e quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 del trasporto regionale.saranno garantiti solo i servizi minimi indispensabili.lo sciopero sarà articolato all'interno dei turni, garantendo i servizi minimi. Sciopero anche deie degli