Shedir Pharma, ricavi +10% nel primo semestre

Shedir Pharma Group

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2019,ha registratorispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in linea con il piano industriale. L’attività di ricerca e sviluppo, il potenziamento della rete di vendita ed il rafforzamento del portafoglio prodotti anche in nuovi segmenti come quello farmaceutico, hanno costituito i fattori chiave di successo per la crescita e il consolidamento competitivo.L'aumento del fatturato - spiega la società - è collegato principalmente all'incremento del business nelle aree terapeutiche relative al cardiovascolare, al respiratorio e al gastrointestinale. Nel primo semestre. Il maggior contributo alla crescita della divisione nutraceutica Shedir è determinato, non solo dai nuovi lanci, ma anche dalla performance dei brand ShedirFlu®, Nevridol® e Cardiolipid®. La divisione Dymalife, prosegue nel suo percorso di crescita guadagnando quote di mercato in tutte le aree terapeutiche. In particolare i brand Alvenex® nell’area flebologica, Dymavig® (molecola Tadalafil generico del Cialis) nell’area urologica, ed Eliosid® nell’area respiratoria fanno registrare, nel primo semestre, la maggiore crescita di fatturato in termini assoluti.I risultati semestrali completi - fa sapere Shedir Pharma - verranno approvati, come da calendario finanziario, dal Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2019 e saranno pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti e corredati dalla relazione della società di revisione.