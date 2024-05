EdiliziAcrobatica, ricavi in crescita nel primo trimestre

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre 2024 conconsolidati pari 33,3 milioni di euro, in lieve contrazione, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente quando si attestarono a 34,6 milioni di euro. Nello specifico,, i ricavi prodotti del primo trimestrepassando dai 28,2 milioni di euro del 2023 agli attuali 28,6 milioni di euro: un dato assolutamente positivo e in netta controtendenza rispetto al settore dell’edilizia, che, come noto, ha gravemente risentito della cessazione degli incentivi di Stato.Relativamente alle, grazie alle azioni messe in campo nel secondo semestre del 2023, si segnala la buona performance diche ha segnato un +9,1% rispetto al primo trimestre del 2023 passando da 1,1 milioni di euro a 1,2 milioni di euro; così comeche ha migliorato la propria performance del 50% passando da 300 mila euro a 450 mila euro. Positivo anche il risultato diche, dopo aver inaugurato la propria sede operativa nello scorso mese di settembre, e quindi aver ottenuto una fondamentale visibilità sul territorio monegasco, ha realizzato ricavi pari a 190 mila euro a fronte dei 30 mila euro dell’analogo periodo del 2023. La performance dinel Middle East che ha registrato ricavi pari a 2,7 milioni di Euro; nello stesso periodo dell’anno scorso, precedente all’acquisizione da parte di Acrobatica, le Società del Middle East avevano realizzato ricavi pari a 2,2 milioni di Euro.La società, che nell’anno 2024 sta vivendo una conversione del business, passando da quello legato agli incentivi statali a quello del fotovoltaico, nel primo trimestre ha già realizzato ricavi per Euro 150 mila, preparando al contempo la struttura per i prossimi trimestri dell’anno nei quali raccoglierà i risultati attesi. Nello stesso periodo dell’anno precedente i ricavi erano stati di Euro 5 milioni, derivanti dal business degli incentivi statali.