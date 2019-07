Cdm, stallo sulla riforma della giustizia

(Teleborsa) -in programma nel pomeriggio con al centro laLa riunione è iniziata come da programma perché, da quanto si apprende, c'era la necessità di impugnare alcune leggi regionali con urgenza ed è dunque stata deliberata l'impugnativa per dare mandato all'avvocatura dello Stato, ma è stata subito sospesa.La sospensione sembra dunque legata alleche, voluta dal ministro pentastellato,tanto che il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, l'ha definita "acqua".Secondo il leader del Carroccio, Bonafede "" ma la sua "" e non una "vera, imponente, storica e decisiva" modifica al sistema giudiziario. Il testo, ha aggiunto Salvini, "non è quello che gli italiani si aspettano".