ENI completa acquisizione 20% in ADNOC Refining

ENI

(Teleborsa) -e ADNOC, compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi, hanno completato la partnership strategica annunciata lo scorso gennaio, attraverso la quale ENI ha acquisito la quota del 20% in ADNOC Refining.ADNOC Refining raffina oltre 922 mila barili al giorno di greggio presso le proprie raffinerie situate a Ruwais e Adbu Dhabi. L’operazione è una delle più grandi mai realizzate nel settore della rafiinazione e riflette la dimensione, qualità e potenziale di crescita degli asset di ADNOC Refining. Il complesso di raffinazione di Ruwais, in particolare, è il quarto al mondo come dimensione ed è oggetto di ulterioreespansione e integrazione, al fine di sviluppare il più grande sito di raffinazione e petrolchimica a livello mondiale. Attraverso queste operazioni di espansione, ADNOC è destinata a diventare leader globale nel settore downstream.ADNOC, ENI e OMV hanno costituito presso l’Abu Dhabi Global Market la nuova Joint Venture dedicata alla commercializzazione dei prodotti petroliferi con la stessa ripartizione di quote raggiunta in ADNOC Refining. Le attività di trading saranno avviate nel 2020, quando i processi, le procedure e i sistemi necessari allo svolgimento delle operazioni saranno finalizzati. Eni e OMV contribuiranno con le rispettive competenze, esperienze operative e attività di supporto per accelerare il più possibile lo sviluppo della Joint Venture, consentendo ad ANDOC e ai suoi partner di ottimizzare i propri sistemi e gestire al meglio i flussi di prodotto a livello internazionale.