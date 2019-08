Campari Group, ceduta la "Villas Les Cedres" per 200 milioni

Campari Group

(Teleborsa) - Accordo raggiunto daper laentrata nel perimetro doponel 2016.La "", situata a Saint-Jean-Cap-Ferrat in Francia, era stata messa in vendita, in base all'accordo di OPA, che riconosceva anche a tutti gli, azionista di riferimento di Grand marnier, unnel caso di una conclusione positiva della vendita ed a determinate condizioni. Questo supplemento è pari allanetto della Villa e una, che sarà trattenuta da Davide Campari-Milano.Ilin base all'accordo preliminare pari ae dunque, come da accordi, ildi euro.Con questa cessione, che si concluderà entro il 31 ototbre, ilrelative all'acquisizione di Grand Marnier è pressoché concluso.Con l'importo di 80 milioni trattenuti dalla vendita,avrà ottenutodalla dismissione di