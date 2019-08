Salini Impregilo, via libera al Progetto Italia

Salini Impregilo

(Teleborsa) -annuncia l’avvio di un progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni (Progetto Italia) che farà parte del più ampio piano industriale della Società relativo al triennio 2019-2021.: il primo con l’azionista di controllo Salini Costruttori e con CDP Equity, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti; il secondo con tre delle principali istituzioni finanziarie italiane. Tali accordi di investimento regolano la partecipazione ai medesimi termini e condizioni, nell'operazione di investimento nel contesto dell’Aumento di Capitale, rispettivamente di Salini Costruttori e CDP Equity e delle Banche Finanziatrici.Il Progetto Italia presenta dei solidi razionali industriali che supportano crescita dimensionale e profittabilità e rafforzano la struttura finanziaria, prerogative, queste, già riflesse nel Piano Industriale di Salini Impregilo ma attuate con una tempistica più stringente.: l'del settore caratterizzati da eccellenze industriali in diversi segmenti del mercato delle costruzioni e delle infrastrutture; una, attraverso le economie di scala e la riduzione della volatilità del portafoglio commesse; il, attraverso l’aggregazione di competenze specialistiche al fine di: consentire la leadership in varie asset class, sfruttare al meglio le opportunità di mercato a livello globale – Euro 630 miliardi di progetti infrastrutturali attesi nel prossimo triennio – e implementare una bidding strategy molto più efficace e tendente al de-risking del portafoglio; le economie di scopo (aumento delle competenze del Gruppo), con effetti positivi sull'efficacia nella gestione operativa, facendo leva su un’ampliata competenza tecnica, in particolare su asset class ad elevata complessità;che permetterà l’espansione della capacità di investimento in nuove tecnologie, nell’health & safety e, più in generale, nell'innovazione di processo; unaper i talenti e il capitale umano.Il Progetto Italia rappresenta altresì un’(strategico per il Paese – circa l'8% del PIL nazionale – ma fortemente frammentato) e per la sua filiera, riavviando svariati progetti attualmente bloccati sul territorio nazionale (circa Euro 36 miliardi di opere bloccate sopra Euro 100 milioni di valore) e mettendo in sicurezza quelli pianificati per il prossimo triennio, con conseguenti benefici in termini di PIL e occupazione., Salini Impregilo ha previsto un pacchetto finanziario articolato come segue:per un importo complessivo di 600 milioni di euro, senza diritto di opzione e offerto in sottoscrizione a investitori istituzionali;