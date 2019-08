Astaldi ammessa al concordato preventivo in continuità aziendale

Astaldi

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Ilha ammessoalla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta. Il giudice ha infatti ritenutoirrevocabile ricevuta daattuabile nei termini e con le modalità proposte".Inoltre la Società è stataa supportare le esigenze finanziarie della società sino all'omologa, per unInoltre è stata fissata un'udienza per lae il relativo voto per il Febbraio 2020, indicando il termine di 90 giorni da oggi per la comunicazione ai creditori del decreto di ammissioni. La Società è stata assistita daEnrico Laghi, Studio Annoni, Studio Di Gravio, Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, EY Advisory e Rothschild & Co.